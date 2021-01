Klokkenstoel Zeerijp in restauratie

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) laat de klokkenstoel in de toren van de Jacobuskerk in Zeerijp restaureren. De restauratie is gebaseerd op een plan dat vrijwilligers van de kerkelijke gemeente Maarland enige jaren geleden hebben opgesteld. Een van de doelen is om een ontbrekende luidklok terug te brengen naar de toren. In de derde gang, waar nu geen klok meer hangt, komt een nieuw exemplaar. Dit wordt ter plaatse bij de toren in de buitenlucht gegoten.