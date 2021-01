Brussel wil hele productielijn van AstraZeneca-vaccin doorlichten

Niet alleen de Belgische coronavaccinfabriek die in het middelpunt staat van de ruzie tussen de Europese Unie en vaccinmaker AstraZeneca wordt doorgelicht. Alle fabrieken, toeleveranciers en anderen in de EU met een aandeel in de vaccinproductie van AstraZeneca kunnen bezoek van inspecteurs verwachten. Dat geldt mogelijk ook voor het Leidse bedrijf dat het vaccin voor de farmaceut maakt.