Kamer wil coronasteun voor meer startende ondernemers

De Tweede Kamer wil dat starters die in de laatste drie maanden van 2019 een bedrijf hebben opgericht, ook in aanmerking komen voor coronasteun. Een voorstel daartoe van VVD’er Thierry Aartsen krijgt steun van in ieder geval de overige coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Ook minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) omarmt het idee.