Personeel SAB-profiel IJsselstein legt voor 24 uur werk neer

Medewerkers van panelenmaker SAB-profiel leggen vrijdag bij de vestiging in IJsselstein voor 24 uur het werk neer, meldt vakbond FNV. De stakingen maken deel uit van de acties in de metaalsector voor een nieuwe cao. Vakbonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over nieuwe loonafspraken en met de acties willen werknemers hun eisen kracht bijzetten.