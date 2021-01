De schadevergoeding die duizenden Groningers via de zogenoemde ‘stuwmeerregeling’ krijgen, wordt voor bijna driekwart betaald door het aardgasbedrijf NAM. Het kabinet heeft een akkoord met het bedrijf gesloten, en betaalt zelf zo’n 15,2 miljoen euro. De NAM zal 40,4 miljoen euro bijdragen. De regeling was bedoeld om in korte tijd veel aanvragen voor vergoeding van aardbevingsschade af te handelen.