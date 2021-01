‘AstraZeneca bereid om vaccincontract met EU openbaar te maken’

Farmaceut AstraZeneca is naar verluidt bereid grote delen van zijn contract met de Europese Unie over de levering van coronavaccins openbaar te maken. Ook zou het Brits-Zweedse bedrijf toezeggingen hebben gedaan om in februari zijn leveringen aan het landenblok minder terug te schroeven dan aangekondigd, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) op basis van EU-bronnen.