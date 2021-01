Nederland heeft bijna 12 miljoen doses besteld bij AstraZeneca

De farmaceut AstraZeneca lag vorig jaar ruim op kop in de race om als eerste een coronavaccin op de markt te brengen. Voor het kabinet was dat aanleiding om alvast een grote bestelling te doen. Nederland zou in de loop van dit jaar 11,7 miljoen doses van het middel AZD1222 krijgen, waarvan 4,5 miljoen al voor eind maart. Van dat optimisme is nu weinig over: AstraZeneca is afgetroefd door twee rivalen, kan waarschijnlijk minder leveren dan verwacht en tot overmaat van ramp is niet duidelijk of het middel wel genoeg werkt bij ouderen, terwijl dat nou juist de meest kwetsbare groep is.