Hoekstra: geen haast met eventuele bezuinigingen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) staat niet te trappelen om al in de volgende regeerperiode te gaan bezuinigen om de overheidsfinanciën na de coronacrisis weer op orde te brengen. Maar hij blijft erbij dat hij bezuinigingen niet „tot in de eeuwigheid” kan uitsluiten. „Daarvoor is er gewoon te veel onzeker.”