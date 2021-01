Toezichtsraad Facebook vindt ‘verwijderbeleid’ fout

Een toezichtsraad van de sociale mediagigant Facebook is na maanden onderzoek tot de conclusie gekomen dat vier van de eerste vijf onderzochte verwijderde boodschappen onterecht door de ‘bedrijfscensors’ zijn geschrapt. Dat betreft volgens de raad ook berichten die volgens die censors verwijderd moesten worden omdat ze haat zouden prediken of in hun ogen schadelijke informatie over Covid-19 bevatten.