CNV teleurgesteld over uitblijven betere maskers

„Slecht nieuws voor de harde werkers die in de frontlinie de strijd tegen corona voeren”, meldde de voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, Anneke Westerlaken, donderdag uit het overleg over de mondkapjes voor zorgpersoneel. Ze was teleurgesteld omdat het kabinet het RIVM niet zal vragen om de richtlijnen voor de kapjes aan te scherpen. Volgens het ministerie van VWS kan het kabinet dat ook niet doen.