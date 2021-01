De mobiele eenheid (ME) heeft tijdens de rellen op het Amsterdamse Museumplein proportioneel opgetreden. Dat zei burgemeester Femke Halsema tegen de gemeenteraad. „Leuk is het nooit als er geweld wordt gebruikt”, benadrukte zij. Maar volgens Halsema is de politie zorgvuldig te werk gegaan. „Met mate, vastbesloten en zeer fatsoenlijk. Daar ben ik heel erg trots op.” De politie verdient volgens haar dan ook een „énorm compliment”.