Ouders laten hun pasgeborenen iets vaker inenten

Ouders lieten hun pasgeborenen het afgelopen jaar iets vaker vaccineren tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) ten opzichte van een jaar eerder. De opkomst van meisjes geboren in 2007 voor het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker was echter met 64 procent lager dan het voorgaande jaar. Voor meisjes geboren in 2006 ging het om 72 procent, concludeert gezondheidsinstituut RIVM op basis van voorlopige cijfers.