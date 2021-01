Kabinet kijkt naar vergoeding vaste lasten van kleine ondernemers

Het kabinet wil met „een open blik” kijken om ook voor kleine ondernemers de vaste lasten te vergoeden, zegt minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) in debat met de Tweede Kamer. Partijen als de PvdA vroegen het kabinet de regeling die er voor ondernemers is te verruimen. De bewindsman vindt dat in principe een goed idee, maar waarschuwt wel voor mogelijke obstakels.