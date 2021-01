Wijk in Amsterdam-Zuidoost krijgt in najaar buurtrechter

De gemeente Amsterdam realiseert met de rechtbank de komst van een buurtrechter in de wijk Venserpolder in Amsterdam-Zuidoost. Die gaat zich vanaf het najaar bezighouden met juridisch eenvoudige, lichte zaken van buurtbewoners. De buurtrechter buigt zich over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, inkomen en veiligheid in de wijk.