Bewering over groen product vaak vals of misleidend

Cosmetica, kleding en huishoudelijke apparaten die op het internet als „groene” producten worden aangeboden zijn dat in veel gevallen niet of de claim kan onvoldoende worden bewezen. Bij het doorlichten van 344 „groene claims” door de Europese Commissie en nationale autoriteiten in de EU was de groene bewering bij 145 producten (42 procent) vals of misleidend, zegt het dagelijks EU-bestuur.