Dierentuinen voeren overlevingsstrijd richting overheidssteun

Voor dierentuinen in Nederland is het een kwestie van overleven tot de komst van de steunpakketten vanuit de overheid. De parken zijn gedwongen harde keuzes te maken. Die variëren van het uitstellen van onderhoud en investeringen tot het ontslaan van medewerkers. Toch is er volgens de dierentuinen geen sprake van dat zij afscheid moeten nemen van dieren, zoals Artis donderdagochtend bekendmaakte te doen met drie leeuwen.