Zeedijk en deel duinen Schiermonnikoog niet sterk genoeg

Wetterskip Fryslân start in februari met de voorbereidingen voor de versterking van de Waddenzeedijk en een deel van de duinen op Schiermonnikoog. Uit onderzoek is gebleken dat de dijk en de duinen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Er is geen acuut veiligheidsrisico, aldus het waterschap, dat in 2025 echt aan de slag wil gaan.