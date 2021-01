In hun woning in het Zuid-Spaanse Motril zijn de lijken gevonden van een 66-jarige Nederlander en een veertien jaar oudere Britse vrouw. De lichamen waren in vergaande staat van ontbinding, aldus de politie die de ontdekking deed. De politie was in actie gekomen, omdat een werkneemster van een café in de buurt had gezegd dat ze het vreemd vond dat ze het stel al zo lang niet had gezien.