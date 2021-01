Verrassing in Den Bosch: opeens staat koning voor de deur

De eigenaar van een deze week door rellen zwaar getroffen Primera-zaak in Den Bosch, Maaike Neuféglise, is vereerd door het (onverwachte) bezoek van Willem-Alexander. Dat „maakt strijdbaar”, zo zei ze donderdag. Zij is volgens de koning „het gezicht” van het leed dat ondernemers door plunderingen en vernielingen is aangedaan.