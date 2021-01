Luister alle afleveringen van de PuriteinenPodcast seizoen twee: Europa

Kijkend door de ogen van de puriteinen reizen Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop in het tweede seizoen van de PuriteinenPodcast door Europa. De geschiedenis komt tot leven, waarbij in elke aflevering een venster wordt geopend op het puritanisme. Naarmate het seizoen vordert verdiept het gesprek in de PuriteinenPodcast zich richting de geloofsbeleving. Het hart gaat open, door middel van ontmoetingen met puriteinen.