Vakbond FNV wil minister van bouwen, wonen en klimaat

Vakbond FNV vindt dat Nederland een minister van bouwen, wonen en klimaat nodig heeft. Alleen op die manier zou de ‘wooncrisis’ opgelost kunnen worden. „Wat ontbreekt, is regie. Nu is iedereen bezig op zijn eigen vierkante kilometer, terwijl dit een landelijk probleem is. We hebben betaalbare woningen nodig in de grote steden, zodat de verpleegkundige en de leraar daar ook kunnen wonen”, zegt Janna Mud, FNV-sectorhoofd op het gebied van bouw en wonen.