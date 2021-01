McDonald’s houdt buiten VS last van coronamaatregelen

Fastfoodketen McDonald’s heeft in eigen land meer verkocht. De vergelijkbare verkopen, waarbij alleen naar vestigingen wordt gekeken die een jaar eerder ook al open waren, stegen in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal met 5,5 procent. Internationaal had het bedrijf echter de nodige tegenwind. Door coronamaatregelen moesten de restaurants in verschillende landen weer geheel of gedeeltelijk dicht.