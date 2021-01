Niet meer zwijgen, zoals vroeger, maar stem verheffen tegen Jodenhaat

Witte bloemen woensdag op een van de 2711 stenen die samen het Holocaustmonument in Berlijn vormen. Woensdag was het 76 jaar geleden dat het Russische Rode leger concentratiekamp Auschwitz bevrijdde. Het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten belegde in het kader van de Holocaustherdenkingsdag een onlineuitzending over antisemitisme. beeld AFP, Tobias Schwarz