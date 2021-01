Gezondheidsminister Spahn wil topberaad deelstaten en farmaceuten

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn wil snel topoverleg van de zestien deelstaten over de vaccinatiecampagne. Hij wil dat de grote farmaceutische bedrijven aanschuiven om het beleid verder uit te stippelen. Spahn vreest dat er nog mogelijk tot in april problemen zijn met de beschikbare hoeveelheden vaccins. Er is in ‘politiek Berlijn’ grote druk op Spahn omdat de vaccinatiecampagne vertraging oploopt door tegenvallende hoeveelheden beschikbare vaccins. De sociaaldemocraten (SPD) en liberalen (FDP) hadden al aangedrongen op een speciale ‘vaccinatietop’ van de deelstaatsministers.