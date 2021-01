Winsten techaandelen stuwen waarde Noors staatsfonds

De recente opmars van techaandelen betekent goed nieuws voor het Noorse staatsinvesteringsfonds. De beleggingen en investeringen van het fonds werden vorig jaar 123 miljard dollar meer waard, ondanks een haperend begin in de eerste maanden. Al met al was sprake van het op één na beste resultaat voor ’s werelds grootste investeringsfonds in de afgelopen twintig jaar.