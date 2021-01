Brussel start mededingingsonderzoek naar voedingsfabrikant Mondelez

De Europese Commissie is een formeel onderzoek begonnen naar mogelijke schending van de mededingingsregels door Mondelez, een van de grootste producenten van chocolaatjes, koekjes en koffie in de Europese Unie. Het dagelijks EU-bestuur onderzoekt of de onderneming de handelsstromen van dergelijke producten tussen de lidstaten heeft bemoeilijkt, aldus de commissie.