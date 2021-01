Zes jaar cel geëist tegen militair voor cocaïnesmokkel

Het OM heeft in hoger beroep zes jaar cel geëist tegen een militair die in juni 2019 geprobeerd heeft 72 kilo cocaïne te smokkelen vanuit Curaçao naar Nederland. De 35-jarige militair uit het Limburgse Helden, die ontkent iets met de smokkel te maken te hebben, was in augustus al veroordeeld tot zes jaar cel. Donderdag diende zijn hoger beroep bij de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem.