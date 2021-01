Risico’s in opsporing terroristen door wanbeleid politiedienst

Jarenlang wanbeleid binnen het politie-onderdeel Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) zorgt voor grote risico’s in de opsporing van onder andere terroristen en leidt tot een slecht imago van de Nederlandse politie. Binnen de dienst is het slechte beleid bovendien schadelijk voor werknemers, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid donderdag in een nieuw onderzoeksrapport.