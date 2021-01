Telecomwet tegen corona lijkt voorgoed van de baan

De tijdelijke wet die het mogelijk moest maken om bewegingen in beeld te brengen aan de hand van de locatiegegevens van mobiele telefoons, lijkt voorgoed van de baan. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, om drukte in kaart te brengen in coronatijd, controversieel verklaard. Voorlopig zal de wet dus niet behandeld worden, en de vraag is of dat ooit nog gebeurt.