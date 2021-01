Wilders vlak bij zijn bedreiger in de rechtszaal

Wilders zit in de bankjes vooraan op slechts enkele meters afstand van zijn bedreiger Junaid I… De verdachte kijkt amper naar de politicus die hij in augustus 2018 dood wenste. Wilders is niet van plan een slachtofferverklaring af te leggen maar wil een deel van de behandeling bijwonen, zei hij tegen de voorzitter van het gerechtshof.