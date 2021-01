Gemeente Amsterdam wil meldingsplicht voor dataverzamelaars

De gemeente Amsterdam wil vanaf oktober een meldingsplicht voor alle apparaten die in openbare ruimtes data verzamelen. Dat zijn bijvoorbeeld camera’s, sensoren en wifi-trackers die in de stad worden ingezet om drukte, verkeersstromen en luchtkwaliteit te meten. De meldingsplicht gaat gelden voor bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen en alle gemelde apparaten zullen worden bijgehouden in een register.