‘ECB zal alles inzetten wat nodig is om inflatie aan te jagen’

De Europese Centrale Bank (ECB) is bereid alle instrumenten in te zetten die nodig zijn om de inflatie te stimuleren. Daarnaast houdt de toezichthouder de waardestijging van de euro nauwlettend in de gaten. Dat heeft het hoofd van de Finse centrale bank Olli Rehn gezegd in een interview met Bloomberg TV. Rehn merkte op dat enkele van zijn collega’s in het ECB-bestuur, onder wie Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, de mogelijkheid opperden om de rente te verlagen.