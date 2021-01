‘Rabobank mede schuldig aan problemen in landbouw’

De Rabobank is medeverantwoordelijk voor de problemen in de landbouw. Door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, het houden van steeds meer dieren en hogere opbrengsten per hectare, zijn veel bodemorganismen, bestuivende insecten en weidevogels uit het boerenlandschap verdwenen. „Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is”, zou Bas Rüter, directeur duurzaamheid in een uitzending van Zembla hebben erkend.