De Duitse parfumerieketen Douglas sluit rond de 500 van zijn circa 2400 winkels in Europa. Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar het is volgens een woordvoerster niet uitgesloten dat ook in Nederland filialen verdwijnen. Het bedrijf maakt pas na het weekend bekend welke winkels gesloten worden. Eerst wil Douglas het eigen personeel inlichten.