Toezichthouder: Google te dominant op advertentiemarkt Australië

Google ligt onder vuur in Australië vanwege zijn dominante positie op de advertentiemarkt. De Australische mededingingswaakhond ACCC heeft na onderzoek geconcludeerd dat het Amerikaanse techbedrijf in sommige delen van de markt alle inkomsten uit advertenties binnenhaalt en vindt dat geen gezonde situatie. „Er is een gebrek aan concurrentie, keuze en transparantie in de sector”, aldus ACCC-voorzitter Rod Sims.