SnowWorld praat met banken over vrijstellingen door crisis

Uitbater van skihallen SnowWorld wordt hard geraakt door de coronacrisis. Vanwege de lockdownmaatregelen zijn de indoorskihallen al weken dicht en dat gebeurt ook precies in het voor het bedrijf belangrijke wintersportseizoen. De sluiting zal logischerwijs negatief doorwerken in de resultaten van SnowWorld. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden voert de onderneming gesprekken met banken over vrijstellingen van overeenkomsten.