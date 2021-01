Nikkei flink lager na verkoopgolf op Wall Street

De aandelenbeurs in Japan is donderdag flink lager gesloten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten stevige minnen zien. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de economische vooruitzichten erg onzeker zijn.