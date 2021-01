Vonnis over rechts-extremistische moord op politicus Lübcke

Rechters in Frankfurt oordelen donderdag over de moord in juni 2019 op de christendemocratische regiobestuurder Walter Lübcke (1953-2019) uit Kassel. De dader is de 47-jarige Stephan Ernst die herhaaldelijk met justitie in aanraking is geweest wegens misdrijven gemotiveerd door vreemdelingenhaat en rechts-extremisme.