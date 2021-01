Eindhovense raad keurt burgeroorlog-uitlating Jorritsma af

De gemeenteraad van Eindhoven heeft woensdagavond burgemeester John Jorritsma (VVD) op zijn vingers getikt. De raad nam een motie aan waarin uitlatingen van Jorritsma over de rellen afgelopen zondag in zijn stad werden afgekeurd. Jorritsma zei onder meer dat „we op weg zijn naar een burgeroorlog”. De raad verzoekt de burgemeester te erkennen dat hij dit beter niet had kunnen doen.