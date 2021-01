VS: nog lange weg te gaan voor terugkeer naar pact met Iran

De Verenigde Staten zullen zich pas weer aansluiten bij het internationale akkoord met Iran als het regime in Teheran zijn verplichtingen over het beperken van zijn nucleaire programma nakomt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag op een persconferentie gezegd. Hij liet weten dat er nog een lange weg te gaan is.