Fed: economisch herstel van crisis in VS zwakt af

Het economisch herstel van de coronacrisis in de Verenigde Staten is aan het afzwakken door het stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns tegen de virusuitbraak in het land. Dat zei de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, woensdag bij het rentebesluit. De Fed hield de rente onveranderd, net als zijn opkoopprogramma van obligaties, zoals was verwacht op de financiële markten.