Politie verricht aanhoudingen om opruiing

In diverse steden heeft de politie woensdag verdachten aangehouden die via sociale media zouden hebben opgeroepen tot geweld. Een minderjarige jongen uit Zuidhorn (Groningen) is aangehouden omdat hij in een chatgroep opriep benzine mee te nemen naar de stad Groningen en winkels te plunderen, aldus de politie die de chatgroep op het spoor kwam na een tip. De chatgroep, met 425 leden, is uit de lucht gehaald.