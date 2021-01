In maart 2004 protesteerden tientallen moslims tegen het Edese bestuur omdat in hun ogen christelijke fracties lange tijd dwars lagen bij de bouw van een moskee. De SGP is altijd tegen moskeebouw geweest in Ede. Het islamitische raadslid Rasit Görgülü had het graag anders gezien, maar waardeert de uitleg van de SGP. beeld ANP, Robert Vos