Vastgoedbedrijf Unibail hoogvlieger op rood Damrak

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was woensdag een opvallende uitblinker op een roodgekleurd Damrak. Verder wist telecombedrijf KPN te profiteren van meevallende resultaten en kende de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost een succesvol debuut op de Amsterdamse beurs. Het algemene sentiment onder beleggers was negatief door zorgen over de coronapandemie.