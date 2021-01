Gevangenis in Ter Apel weer bijna coronavrij

Bijna alle gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel die besmet waren geraakt met corona zijn weer gezond. Slechts drie gevangenen hebben volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) momenteel het virus nog onder de leden, nadat vorige week bekend was geworden dat 137 van de ruim 400 gedetineerden besmet waren.