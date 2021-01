Mogelijk toch rechtszaak tegen Air France om vliegtuigcrash

Luchtvaartmaatschappij Air France en vliegtuigbouwer Airbus moeten mogelijk toch terechtstaan vanwege een crash van een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs in 2009. Twee jaar geleden besloten Franse rechters dat de aanklachten tegen Air France en Airbus niet tot een veroordeling konden leiden, maar de openbaar aanklager is daartegen in beroep gegaan.