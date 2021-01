Schalkwijk in Haarlem weer aangewezen als veiligheidsrisicogebied

De wijk Schalkwijk in Haarlem is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie personen die zich in de wijk bevinden preventief mag fouilleren. Burgemeester Jos Wienen heeft de maatregel genomen, omdat er signalen zijn dat er wordt opgeroepen te gaan rellen in de wijk. De afgelopen dagen was het ook al onrustig in Schalkwijk.