Franse regering in dubio over nieuwe ‘totale’ lockdown

De Franse regering schuift een besluit over nog strengere maatregelen tegen het coronavirus voor zich uit. Wat meespeelt is dat een totale lockdown rellen zoals in Nederland met zich mee kan brengen. Er bestaat een risico op „burgerlijke ongehoorzaamheid”, zei Christophe Castaner, de chef van de partij van president Macron, tegen de krant Le Parisien.