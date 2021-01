Tefaf Maastricht uitgesteld tot september

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht wordt dit jaar pas in september gehouden. Normaal is het drukbezochte evenement altijd in maart. Voor dit jaar was het wegens corona al een keer vooruit geschoven naar eind mei/begin juni, maar de organisatie denkt dat de kansen op doorgaan in september een stuk groter zijn, onder meer door het vaccinatieprogramma dat dan al goeddeels uitgevoerd zou moeten zijn.