Wall Street lager in afwachting Fed en cijfers techbedrijven

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met behoorlijke minnen geopend. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Verder worden resultaten verwerkt van onder meer vliegtuigbouwer Boeing, softwareconcern Microsoft en koffieketen Starbucks. Nabeurs komen de grote technologiebedrijven Apple, Facebook en Tesla met cijfers.